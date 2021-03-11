Sebenspor zirveyi bırakmıyor 36-29

İlimizi THF Erkekler 1.Liginde temsil eden Sebenspor erkek hentbol takımımız ligde 20. hafta müsabakasında kendi sahasında Ankara İhtisas Hentbol SK takımını ile 36-29 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.