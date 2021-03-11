Sebenspor zirveyi bırakmıyor 36-29

İlimizi THF Erkekler 1.Liginde temsil eden Sebenspor erkek hentbol takımımız ligde 20. hafta müsabakasında kendi sahasında Ankara İhtisas Hentbol SK takımını ile 36-29 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Sebenspor zirveyi bırakmıyor 36-29

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısı Ankara İhtisas’ın 18-17 üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarıda rakibi karşısında oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz maçtan 36-29 galip ayrılarak,  Bahçelievler galibiyetinden sonra üst üste 2. haftada galip geldi. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 11 gol atan Eray Karakoç oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda ekibimiz Sebenspor 5. sıradaki yerini korudu. Ekibimiz 21. hafta mücadelesinde 13 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Karabük Yenişehir GSK takımına Karabük Soğuksu Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: Ümit Yıldırım – Ahmet Serhat Sefil

Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail Altunbaş, Umut, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Arda, İbrahim Efe, İsmail Özgün, Furkan, Berat

Anternör: Gürkan Gümüş

Ankara İhtisas Hentbol SK: Enes, Mehmet,  Kazım, Berkay, Korhan, Yusuf Ziya, Baran, Doğukan, Muhammet, Kayra, Yasin, Hayati, Burkay

İlk Yarı sonucu: 17-18

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