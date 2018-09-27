HABER:Gönül Olutürk

Erkekler Hentbol 1.Liginde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ilk haftasında şampiyonluğun favori takımları arasında gösterilen Rize Güneysu’yu deplasmanda devirerek lige harika bir başlangıç yapan Sebenspor’un rakibi bu kez Mersin İdmanyurdu. Temsilcimiz Mersin engelini de kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Karaçayır Spor Salonu’nda 30 Eylül Pazar günü oynanacak zorlu karşılaşma saat 14:00’te başlayacak. Sebenspor yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada tüm Bolu halkı maça davet edildi.