Haber: Semih Baykal

Türkiye Hentbol 2. Ligi D Grubunda ilimizi temsil eden Sebenspor aldığı 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Tamamı lise öğrencilerinde kurulan Sebenspor dar bütçesine rağmen elde ettiği bu büyük başarıyla ilimizi 24-25 Mart tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek olan Play Off’larda temsil edecek. Play Off’lar da ilk olarak Amasya 1957 Suluova ve Aydın PTT SK ile karşılaşacak. Karaçayır 3 binlik Kapalı Spor Salonunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Sebenspor’da hedef 1. Lig’e çıkmak.

“GÜZEL VE AÇIK ARA FARKLA LİDER BİTİRDİK”

SebensporTeknik Direktörü Gürkan Gümüş, başarıyla geride bıraktıkları sezonu ve takımın hedeflerini açıkladı. İlk olarak sezonu değerlendiren Gümüş; “Geçen yıl takımda en büyük olan lise 3. sınıfa gidiyordu. Busene ise en büyükleri lise 4. Sınıfta. Geçen yıl hedefimiz ligde kalmaktı. Geçen sene bile neredeyse Play Off’a yaklaştık. Bu sezon tekrar girdiğimiz zaman Temmuz ayında hazırlıklara başladık. Çocuklara bu sene Play Offoynamamız gerekiyor ve İnşallahPlay Off sonunda da olabilirse 1.lige çıkmamız gerektiğini söyledik. Güzel bir lig geçirdik. 2. Ligde D Grubunda yer aldık. A, B, C ve D’den oluşan 4 grup var. Bu gruplardan ikişer takım olmak üzere şuanda 8 takım Play Off’ta. Rakiplerimiz bizleri bizlerde onları bekliyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri Trabzon’a giderek iki maçımızı tamamlayacağız. Lig bizim için çok zorlu geçti diyemem. Lig’de 1 mağlubiyet alındı. O mağlubiyet ise belli eksikliklerden dolayı oldu. milli takımda çocuklarımız vardı onların olmaması, bir iki hastalık ve sakatlıktan dolayı kaynaklandı. D Grubunu güzel ve açık ara farkla lider bitirdik. Beklemediğimiz bir şey bu. Birkaç takım bizi zorladı. Ama o takımlarında yaş ortalaması bizden oldukça yüksekti. Çocuklarımız çok gayretli ve istekli. Güzel bir jenerasyon var. Her zaman nasip olur mu bilemiyorum” dedi.

“İSTEDİĞİMİZ ŞEY 1. LİGE ÇIKMAK”

Hedeflerinin birinci lige çıkmak olduklarını da söyleyen gümüş; “ Şuan elimizde lise 1 ve lise 4 aralığında 20 ile 25 tane çocuğumuz var. Kulüp olarak bu sezonki playoff hedefimize ulaştık. Ama istediğimiz şey 1. Lige çıkmak. Bu takım 1. Lige de çıkarsa burada da en genç takım olacak. Bizim 1. Ligimizde 14 tane takım var. Bunu futbol Boluspor’un oynadığı Süper Toto 1.lig ile kıyaslaya biliriz. İste bizde oraya çıkmaya çalışıyoruz. Ondan sonrada Süper Lig var. Bu çocukların burada yani 2. ligde bulunmaları iyi bir şey. Ama 1. Lige bu sene çıkıp seneye oynayabilirsek oldukça güzel bir hareketi başarmış olacaklar. Kendileri açısından da, kulübümüz açısından da çok ciddi bir hedef olacak. İnşallah Bolu kamuoyu da bunu daha iyi tanıyacak. Bolunun önde gelen isimleri, büyüklerimiz bunu daha iyi tanıyacaklar. Tabi playoffa kadar geldikten sonra orayı zorlaya bildiğimiz kadar zorlamak.Şuan takımda sakat oyuncu yok. 16 kişilik bir kadro ile gideceğiz. Sakatlık, kaza, bela olmadan hem de istediğimiz sonuçlarla Bolumuzu ve Seben’imizi temsil edeceğiz” diye konuştu.

DAHA FAZLA MADDİ DESTEK LAZIM

Dar bir bütçeye sahip olmalarına rağmen büyük bir başarıya imza atan Sebenspor’a daha fazla destek olunması gerektiğini de ifade eden Gümüş; “ Bize Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü Şahin Ertem ve şube müdürleri Kulübümüze salon desteği ve benzeri şeylerde destek veriyorlar. Seben Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ maçlarımıza gelip izleyerek desteklerini eksik etmiyor. Birkaç kişi ve Seben’deki yönetimler destekliyor. Daha fazla maddi destek lazım. Özellikle gelecek sene çıkıldığı zaman bu lazım. Bizim ayarımızda ligde olup da bu 2. Lig olabilir, 1. Lig olabilir, Süper Ligde olabilir. Bu liglerde olup da maddi destek görmeyen özellikle sporcusu, hocası para almayan bir takım yok. Bu ilimizdeki voleybol, basketbol ve futbol branşlarında da böyle. Hentbol camiasında da her halde tam olarak emin değilim ama para almayan tek takım olabiliriz. Olsa da çok az vardır. O yüzden demin saydığım kişilere daha fazla kişilerin eklenmesi bizim yararımıza olacaktır. Hentbolun yararına olacaktır. Gelecekte bu çocukların gelişimi açısında iyi olacaktır. Mesela gelecek sene 3-4 tane üniversiteye girecek çocuklarımız var. Tabiri caiz bunların biz ceplerine harçlık bile koyabilsek bu bize kar olacaktır. Çocuklarımızın ve alttan gelecek insanların hentbola bakış açısı biraz daha farklı olacaktır. Artık bununda zamanının geldiğini, bu çocuklarında yavaş yavaş diğer takımlarda olan sporcular gibi miktarına bir şey diyemem ama ceplerine para girmesi gerekiyor. Bu takımda Milli takıma veya kamplarına gitmiş 3-5 tane sporcu var. Bunu geçmişteki kamuoyuna veya gazetelerimize bakarsak görebiliriz. Bol bol haberleri çıkıyor. Bu yetenekli çocuklarımızı Süper Ligden, 1. Ligden isteyen bir sürü kulüp var. Çocuklarımızı göndermiyoruz. Çünkü milliyetçilik yapalım. Bolu’da kalsın ve tuta bildiğimiz kadar tutalım. Ama ilimizim önde gelen insanları, büyüklerimiz, kim olursa olsun ticaretle uğraşanlar vs. daha fazla destek olursa biz bu çocuklarımızı buradan göndermeyiz. Bolu’da gelecekte alt yapılarıyla beraber çok ciddi, çok güzel takımlarına kavuşur. Dolayısıyla da bu çocuklarımız bizde kalır. Bolumuza hizmet eder. Biz çocuklarımızı buradan gönderirsek kolay ve kısa vadede transfer yapmış oluruz. Ama hentbolda biter. Bende büyüklerimizin bunu isteyeceğini düşünmüyorum. Azcık sporu seven, sporun hangi branşı olursa olsun yanında olan kişilerin desteklerini bekliyoruz. Bence Bolu’da Hentbol değeri var. Bunu bırakmamalarını kendilerinden rica ediyorum” şeklinde belirtti.