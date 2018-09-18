HABER:Gönül Olutürk

Sebenspor’dan Batuhan Özdemir, Doğukan Özdemir ve kaleci Sametcan Yıldırım kamp kadrosunda yer alan oyuncular oldu. Kaleci Sametcan’ın, Kerem Kezen’den sonra milli takıma gitmesi Sebenspor’dan yetişen oyuncu profilini de ortaya koyuyor. Aynı zamanda temsilcimizden antrenör Gürkan Gümüş yardımcı antrenör olarak 2 dönem kamp kadrosunda da yer aldı. 18 Yaş erkek hentbol milli takımı 2 grup halinde Giresun’da kamp çalışmaları yapacak. 1. grup sporcu kafilesi, 16 Eylül Pazar akşamı konakladığı Giresun Yılgın Otelde toplandı ve 19 Eylül Çarşamba günü kampı tamamlayacak. 2. grup sporcu kafilesi de 19 Eylül Çarşamba günü konaklayacağı Giresun Yılgın Otelde toplanacak ve 22 Eylül Cumartesi günü kampı tamamlayacak.