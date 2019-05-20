Sebenspor’dan A milli takıma sporcu!..

Haber: Birol Ertunç

Milli Kadın ve Erkek Plaj hentbol takımlarımız 02-07 Temmuz 2019 tarihlerinde Polonya’nın Stare Jablonki şehrinde düzenlenecek olan 2019 Avrupa Plaj Şampiyonaları hazırlıkları kapsamında 5 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde Köyceğiz’de kamp çalışmaları yapacak. 21 Erkek 20 Kadın sporcu olarak toplanacak Milli takımlarımızın aday kadrosu, 17 Haziran tarihinden sonra 15‘er sporcu olarak hazırlıklarına devam edecek. Milli takım kafilemiz 1 Temmuz Cumartesi günü şampiyona için Polonya’nın Stare Jablonki şehrine hareket edecek. Sebenspor dan da İsmail özgün A milli takım kampına davet edildi.