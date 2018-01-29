Haber: Esra Öztürk

Sebenspor Kerem Kezen’den sonra bir oyuncusunu daha milli takıma göndermenin heyecanını yaşıyor. Karabük’te gerçekleşen Liseler Türkiye Finalinde de en iyi sol kanat seçilen OğuzalpKatrabıyık’a milli takım antrenörleri kayıtsız kalamadı ve Sebenspor bir milli sporcu daha kazandırdı. 11-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenecek olan 15.Yıldız Erkekler Akdeniz Hentbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan U18 Milli Takımımız, İstanbul’da kamp çalışmaları yapacak. 2 Şubat Cuma akşam yemeği ile konaklayacağı otelde (daha sonra açıklanacaktır) toplanacak olan Millilerimiz, 10 Şubat’a kadar hazırlıklarını İstanbul Yakacık İTO spor salonunda gerçekleştirecek. Kamp çalışmalarının ardından Milli Takımımız şampiyonanın oynanacağı Fas’a gidecek. Kampta ağırlıklı olarak Beşiktaş, Karşıyaka, Sebenspor ve Milli Piyango takımından oyuncular yer alacak.