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18 Eylül 2018 Salı
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    • Sebenspor’u zorlu rakipler bekliyor

    Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan Sebenspor Erkek Hentbol Takımını zorlu rakipler bekliyor. Geçen senenin lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ta bu takımlar arasında yer alıyor.

    18 Eylül 2018 Salı 11:55
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    Sebenspor’u zorlu rakipler bekliyor

    HABER:Gönül Olutürk

    Sadece 3 1.Lig takımının son 16’ya kaldığı kupada ekibimizin muhtemel 15 rakibi şunlar: Beşiktaş Mogaz, Göztepe, Eskişehir Selka, Nilüfer Belediyespor, Şırnak GSK, Beykoz Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas, Karşıyaka Belediyespor, Adıyaman Belediyespor, İzmir BŞB, 1957 Suluova, 1955 Batman Belediyespor, Maliye Milli Piyango, Ahi Evran Üniversitesi. Türkiye Kupası’nda son 16 Turu maçları 11-13 Aralık tarihlerinde 4 grup merkezinde oynanacak.

    Yıldırım, “Çok Mutluyuz”

    Açıklama yapan Sebenspor hentbol takım menajeri Ümit Yıldırım şunları söyledi: “Kupada Türkiye’de son 16 takım arasına kaldığımız için çok mutluyuz.  1.ligde ilk senemizde tamamı Bolulu sporcularımız la elde edilen bu başarı bizim için paha biçilemez bir mutluluk. Hocalarımız ve sporcularımız gece gündüz demeden yaz tatilinde çok çalıştılar yönetimimizin de büyük destekleri var böyle olunca başarı kaçınılmaz geliyor. Neredeyse tamamı yabancı oyunculardan kurulu olan Batman Belediyespor’a karşı muhteşem bit oyun sergiledik bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza güzel bir maç izlettik. Maç sonucunda skor tabelasında kaybeden biz olmamıza rağmen kazandığımız bir sürü şey vardı. Sonuçta rakibimiz bu sezon süper lig şampiyonluğuna oynayacak bir takım. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Haftaya Rize deplasmanı ile lige başlıyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

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