Haber: Esra Öztürk
Alınan bilgiye 11 Kasım’da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan ligde ilk haftada temsilcimiz Sivas Demirspor’u konuk edecek. Ligin ilk yarısı 5.Haftada 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 2.yarı 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan 6.hafta maçları ile başlayacak. Ligde normal sezon 11 Şubat Pazar günü oynanacak olan 10.hafta maçları ile tamamlanacak. D Grubu’nda yer alan temsilcimizin ilk yarı maçlarının programı şöyle:
1.Hafta
11 Kasım Cumartesi
13.00: Sebenspor-Sivas Demirspor
2.Hafta
18 Kasım Cumartesi
13.00: Düzce Cumayeri Bld.-Sebenspor
3.Hafta
25 Kasım Cumartesi
13.00: Kayseri G.S.K.-Sebenspor
4.Hafta
2 Aralık Cumartesi
13.00: Sebenspor-Mersin İdman Yurdu
5.Hafta
9 Aralık Cumartesi
13.00: Adana Atakanspor-Sebenspor
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