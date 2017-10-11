Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye 11 Kasım’da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan ligde ilk haftada temsilcimiz Sivas Demirspor’u konuk edecek. Ligin ilk yarısı 5.Haftada 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 2.yarı 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan 6.hafta maçları ile başlayacak. Ligde normal sezon 11 Şubat Pazar günü oynanacak olan 10.hafta maçları ile tamamlanacak. D Grubu’nda yer alan temsilcimizin ilk yarı maçlarının programı şöyle:

1.Hafta

11 Kasım Cumartesi

13.00: Sebenspor-Sivas Demirspor

2.Hafta

18 Kasım Cumartesi

13.00: Düzce Cumayeri Bld.-Sebenspor

3.Hafta

25 Kasım Cumartesi

13.00: Kayseri G.S.K.-Sebenspor

4.Hafta

2 Aralık Cumartesi

13.00: Sebenspor-Mersin İdman Yurdu

5.Hafta

9 Aralık Cumartesi

13.00: Adana Atakanspor-Sebenspor