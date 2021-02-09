Sebenspor’un, künefe keyfi

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Toki Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Sebenspor 17-16 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında dirençli bir oyun sergileyen temsilcimiz rakibimizin skoru dengelenmesine izin vermedi ve maçtan 30-27 galip ayrılarak, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Maçta kalecimiz Kerem Kezen’in üstün performansı ile rakibimiz birçok ataktan eli boş döndü. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 7 gol atan Doğukan Özdemir oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda haftanın takımı ekibimiz Sebenspor olurken, haftanın antrenörü Gürkan Gümüş, haftanın kalecisi Kerem Kezen oldu. Ekibimiz 17. hafta mücadelesinde 13 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Zeytinburnu Irmak Sk takımını sahasında konuk edecek.

Salon: Toki Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Emin Oruç– Berkan Dönmez

Hatay B.Bld. SK: Serhat, Samet, Emre Aşkar, Emre Zeybek, Emir, Serdar, Mustafa, Enver, Danyel, İhsan, Eren, Emir, Yiğit, Doğukan, Emre Yiğitbaşı, Fatih

Antrenörler: Savaş Yüksek, Murat Dede

Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail, Umut, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Arda, İbrahim Efe

Anternör: Gürkan Gümüş