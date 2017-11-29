Haber: Semih Baykal

Boluspor kulübü farklı bir organizasyona imza attı. Kırmızı Beyazlı kulüp resmi twitter hesabından siyah ve çubuklu formaları hediye etmek için çekiliş düzenlendi. ‘Seçimini Yap, Çekilişe Katıl’ sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyen sporsever kulübün resmi twiter hesabını takip edip, katılabilirler. Kulüpten çekilişle ilgili şu açıklama yapıldı; “ Twitter Hesabımızda Seçimini Yap, Çekilişe Katıl! Siyah ve Çubuklu Formadan Birini Kazanan Sen Ol! Çekilişe Katılmak İçin Takip Et!: twitter.com/Boluspor.” Denildi.