Seda İrem ve Aylin haftanın karmasında

Haber:Volkan Yılmaz

Hentbol Gazete tarafından oluşturulan haftanın karmasında Yozgat Aile ve Sosyal politikalar GSK takımını deplasmanda 33-29 mağlup eden ekibimizden iki oyuncumuz haftanın karmasında yer aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK takımına Cumartesi günü konuk olan Bolu Belediyespor’da iki oyuncumuzun yer aldığı haftanın karmasında; kalede Bolu Belediyespor’dan Seda İrem Güleç yer alırken, yine ekibimizden Aylin Ergin, Mudanya Belediyespor’dan Melike Kasapoğlu, Polatlı Belediye’den Tuğçe Songör, EGO’dan Öykü Doğa Harmancı, Adana Adasokağı’ndan Emine Akyüz ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK takımından Hilal Doğan yer aldı.

