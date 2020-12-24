Seda İrem ve Aylin haftanın karmasında

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Bolu Belediyespor takımında kaleci Seda İrem Güleç ve Aylin Ergin haftanın karmasına seçildi.

Seda İrem ve Aylin haftanın karmasında

Haber:Volkan Yılmaz

Hentbol Gazete tarafından oluşturulan haftanın karmasında Yozgat Aile ve Sosyal politikalar GSK takımını deplasmanda 33-29 mağlup eden ekibimizden iki oyuncumuz haftanın karmasında yer aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK takımına Cumartesi günü konuk olan Bolu Belediyespor’da iki oyuncumuzun yer aldığı haftanın karmasında; kalede Bolu Belediyespor’dan Seda İrem Güleç yer alırken, yine ekibimizden Aylin Ergin, Mudanya Belediyespor’dan Melike Kasapoğlu, Polatlı Belediye’den Tuğçe Songör, EGO’dan Öykü Doğa Harmancı, Adana Adasokağı’ndan Emine Akyüz ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK takımından Hilal Doğan yer aldı. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akhisarspor'da eleştiriler Hadzic'e
Akhisarspor'da eleştiriler Hadzic'e
  1. Spor

banner128