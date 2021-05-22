Seda İrem’e Milli takımdan davet

7-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya’nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na (2.Klasman) hazırlanan Yıldız Kadın Milli Takımına Seda İrem Güleç çağrıldı.

Seda İrem’e Milli takımdan davet

Haber: Okay Özcan

7-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya’nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na (2.Klasman) hazırlanan Yıldız Kadın Milli Takımı 27 Mayıs – 01 Haziran tarihlerinde Ankara’da THF  Spor Kompleksinde kampa girecek. KampaBolu Belediyespor’da oynayan Seda İrem Güleç’e davet edildi.

Bolu Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “U-17 Yıldız Hentbol Milli Takımımıza yeniden davet edilen başarılı sporcumuz Seda İrem Güleç’e ve milli takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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