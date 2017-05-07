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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • Sedaş 3 Puanı Farklı Aldı

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası 6.haftasında B grubunda 4 karşılaşma oynandı. Maçlar öncesinde puanı bulunmayan Sedaş ile 2023 Vizyon İnşaat dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan maçta karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2 galip ayrılan Sedaş ilk puanını alırken, 2023 Vizyon İnşaat’ın puan hasreti devam etti.

    07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
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    Sedaş 3 Puanı Farklı Aldı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında bir günlük aranın ardından heyecan B grubu maçları ile devam etti. Grupta bu hafta öncesinde puanı bulunmayan Sedaş ile 2023 Vizyon İnşaat karşı karşıya geldi.

    Puan hasretini sonlandırmak isteyen iki takımda karşılaşmaya etkili başlarken, ilk gol 2023 Vizyon İnşaat’tan geldi. Karşılaşmanın 12.dakikasında Mustafa Öztürk düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra daha etkili olmaya başlayan Sedaş, karşılaşmanın 18.dakikasında penaltıdan bulduğu golle skora denge getirdi. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulan 2023 Vizyon İnşaat devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda sahada adeta Sedaş rüzgarı esti. İlk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Sedaş ikinci yarıda 4 gol daha buldu ve sahadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu. Bu skorun ardından Sedaş ilk puanını hanesine yazdırırken, 2023 Vizyon İnşaat 0 puanla 8.sırada kaldı ve puan hasretini sürdürdü. 

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvası, 6.haftasında

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