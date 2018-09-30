HABER: ESRA ÖZTÜRK

SEDAŞson olarak Düzce Akçakoca daşebeke operasyon ekipleri ile bir ay içinde 60 kilometre hat bakımı ve 20 trafoda ve 30 dağıtım panosunda bakım çalışmasını kısa sürede tamamladı. 327 Armatüre müdahale eden ve şebekedeki arızalı lambaları yeniden devreye alan Akçakoca Şebeke Operasyon ekibi çalışanları, kar ve kış koşullarında kesinti yaratacak, şebekeye zarar verecek ve aşırı rüzgar ile fırtınada, can ve mal emniyetini tehdit edecek olan ağaçların budanması çalışmalarına yoğunlaştılar. SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri, hizmet kalitesinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için şebekede trafoların bakımları, elektrik şebekesinde ayırıcı, kesici ve dağıtım panolarında, elektrik dağıtım direklerinde izolatör değişimi ve yenileme, iletken kesit artırımları ve trafo gücü yükseltilmesine ait bakım çalışmalarını da gerekli ve ihtiyaç duyulan yerlerde, yıllık bakım programı çalışmaları kapsamında gerçekleştiriyorlar.

ALO 186 SERVİSİ İHBARLARI DA ANINDA DEĞERLENDİRİYOR

SEDAŞ ekipleri, vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için elektrik dağıtımındaki kalite standartlarını artırmak üzere planlı kesintilerle bakım çalışmalarını sürdürürken, enerji kesinti süresi ve sıklığını azaltmayı, tedarik sürekliliğini, ticari ve teknik kalitenin artırılmasını da hedefliyorlar. SEDAŞ ekipleri Alo 186 Çağrı Merkezinden gelen bildirimleri de anında değerlendiriyorlar. Mahalle, cadde ve sokaklarda yapılan genel aydınlatma çalışmaları sırasında, arızalı armatürler onarılırken, aydınlatma direklerinde arızalı sigorta otomatları ve lamba balastları da değiştiriliyor.Aydınlatma şebekesine ait arızalı yeraltı kablo güzergâhları da yeraltı kablo test cihazları ile tespit edilerek gerekli onarımlar yapılıyor. SEDAŞ bakım çalışmalarını kış mevsimine girmeden, gelecekte oluşabilecek teknik arızaların minimize edilmesi amacıyla tüm hızıyla sürdürüyor.

SEDAŞ hakkında

SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.