Şehidin İsminin Verildiği Okula Spor Salonu

Haber: Gökhan Aksoy

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilimizi ziyareti sırasında gündeme gelen Şehit Ozan Özen Ortaokulu’nun spor salonu ihtiyacı, Bolu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Salon inşaatı ile ilgili Bolu Belediyesi tarafından tamamlanan proje çalışmalarından sonra, salon için gereken kredi başvurusu da İller Bankası tarafından onaylandı. Alınan bilgiye göre ihale süreci tamamlandıktan sonra inşaata başlanacak spor salonu için gerekli proje çalışmaları tamamlandı ve kredisi de onaylandı. İhale sürecinin ardından inşaata başlanacak.