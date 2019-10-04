Şehir Stadı yenileme çalışmaları tamamlandı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yaptığı girişimlerle Gerede’nin gelişmesi ve kalkınması adına sağladığı hizmetlerin devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün büyük gayretleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon 400 bin TL ödenek alınan Şehir Stadındaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

STADIN ETRAFI YÜRÜYÜŞ YAPANLAR İÇİN DÜZENLENDİ

Yenileme çalışmaları kapsamında stadyumun tel örgüleri yenilendi, drenaj, zemin alt yapı düzenlemesi ve sentetik çim döşenmesinin yanı sıra, şehir stadyumunun içine çim yüzeyli tartan pisti de yapıldı. Ayrıca stadyumun yanında bulunan eski tribünler kaldırılarak yerine kondisyon aletleri konuldu. Şehir stadyumunun çevre düzenlemesi ve asfaltı atılarak sporsever halkın hizmetine sunuldu.

“GEREDESPOR ARTIK MAÇLARINI ŞEHİR STADIMIZDA OYNAYACAK”

Çalışmaların sona erdiği Şehir Stadı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar “İlçe Stadı maalesef zamana yenik düşerek ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Geredespor maçlarını Bolu’da oynadı, özellikle Bölgesel Amatör Ligde iken çok sıkıntılar çekildi. Bizde gerekli girişimlerde bulunarak stat zeminini ve çevresini yenileyerek hizmete açtık. Geredespor artık maçlarını şehir stadımızda oynayacak. Profilden olan eski tribünler sökülerek, yerine kondisyon aletleri koyduk. Halkımız ayrıca burada yürüyüşler gerçekleştiriyor, sağlık koşuları ve yürüyüşleri yapıyor. Çevre düzenlemesini tamamladık, tüm halkımızın yararlanabileceği bir yapı ortaya çıktı. Amacımız gençlerin spor yapabilecekleri alan, halkımızın da sağlıklı yaşam alanlarında spor yapabilmelerini sağlamak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.