Haber: Esra ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 15 Eylül - 26 Kasım tarihleri arasında 81 ilde hayata geçirilen; gençlerimizin ülkesinin doğal ve tarihi yerlerini yerinde görerek vatanına ve milletine olan saygısını artırmak, kültürlerini geliştirmek, yapılacak eğitim faaliyetleri ile gençlerimizi bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi başladı.

Proje ile ekonomik açıdan dezavantajlı ve başarılı gençlerin yaşıtlarıyla aynı imkânlara sahip olmalarına katkı sağlanması amaçlanmakta olup, projeden Türkiye genelinde bu yıl 85.000 gencin istifade etmesi hedeflenmektedir.

Gençlerin, dostluk ve arkadaşlık ortamı kurması, akran eğitimi alması ve sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla 14-24 yaş grubu arasındaki gençlere yönelik düzenlenen Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz projesi bugün ilimizden hareket eden Ankara kafilesiyle başladı.

Ankara’da gençler Anıtkabir, Eski Meclis, Yeni Meclis, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Hamamönü bölgelerinin tarihi yerlerini rehberler eşliğinde gezerek bilgi aldılar.