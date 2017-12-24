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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Şehit Fatih Kalu Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(AİBÜ) 13 Kasım-19 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen Şehit Fatih Kalu Erkekler Voleybol Turnuvası geçtiğimiz gün yapılan final maçı ile sona erdi.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:48
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    Şehit Fatih Kalu Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi

    Haber: BMA

    15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Gerede Meslek Yüksekokulu öğrencisi Fatih Kalu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen “2017-2018 Yılı Üniversite İçi Fakülte ve Yüksekokullar Arası Şehit Fatih Kalu Erkekler Voleybol Turnuvası” sona erdi. AİBÜ Sağlık Kültür Spor(SKS) Daire Başkanlığı, BESYO ve Spor Koordinatörlüğü tarafından 13 Kasım-19 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final maçı ve ödül töreni, Gerede Şehit Fatih Kalu Spor Salonu’nda yapıldı. Final maçı ve ödül törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı, Gerede MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bahattin Öztoprak, SKS Daire Başkanı Dursun Özcan, şehidimizin annesi Nezahat Kalu ve babası Erdal Kalu ile ilçe protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

    Turnuvanın finalinde, Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşı karşıya geldi. Güzel bir mücadelenin sergilendiği maçta, Eğitim Fakültesi İİBF’yi 3-2’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu 3-0 yenen Gerede Meslek Yüksekokulu ise üçüncü oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz tarafından Şehit Fatih Kalu’nun ailesine, turnuva anısına şilt takdim edildi; ardından şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları Prof. Dr. Ayaz ve şehidimizin ailesi tarafından verildi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi’nde(AİBÜ), 13

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