Haber: Semih BAYKAL

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tüm Türkiye’de başlatılan Futbol Turnuvası kapsamında yapılan turnuvalar devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Gerede Yurdu turnuva kapsamındaki maçları, yaklaşık bir ay önce Kuzey Irak’ta teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Geredeli hemşerimiz Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer adına gerçekleştirdi. Şehit İlhan Sezer Turnuvası final maçında karşı karşıya gelen Çılgın Türkler takımı ile Gerede İdman Yurdu takımı kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Gol düellosuna dönen maçta rakibini 6-5’lik skorla mağlup eden Çılgın Türkler takımı birinci olarak KYK Yurtlar Arası Futbol Turnuvası’na katılmaya hak kazandı.