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08 Mart 2018 Perşembe
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    • Şehit Ozan Özen yarı finalde

    İlimizde 03-06 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Küçükler Hentbol Grup Müsabakaları sona erdi. Şehit Ozan Özen ortaokulu adını yarı file yazdırmayı başardı.

    08 Mart 2018 Perşembe 14:53
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    Şehit Ozan Özen yarı finalde
    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu’nun ev sahipliği yaptığı Okullar Arası Küçükler Hentbol Grup Müsabakalarına erkeklerde 11 takım 165 sporcu ve kızlarda 10 takım 150 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların soncunda dereceye giren iller:

    Erkek Hentbol Müsabakaları:

    1.Bolu

    2.Sinop

    3.İstanbul

    Kız Hentbol Müsabakalarında:

    1.Kastamonu

    2.Sinop

    3.Ankara

    Temsilcimiz çok farklı

    Okullar ArasıKüçükler Hentbol Grup Müsabakalarına erkeklerde 11 takım 165 sporcu ve kızlarda 10 takım 150 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların soncunda şehit ozan özen ortaokulu grup 1.si oldu tamamı Sebenspor alt yapısında oynayan sporcuların antrenörlüğünü Bekir Özseçer ve bayram kaya yapmakta. Sebenspor A takım ant Gürkan gümüşün de yakından takip ettiği alt yapı takımı 23-26 Mart tarihlerinde Bartın da yarı final müsabakalarına gidecekler. Şehit Ozan Özen  ilk gün Ankara TED Koleji bi 19-12 ile geçerken 2.gün zorlu Bursa temsilcisini 8-4 yendi son gün Sakarya ya fark atan takımadını yarı finallere yazdırdı.

    Anahtar Kelimeler: İlimizde, 03-06, Mart, 2018, Tarihleri

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