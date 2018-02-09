Haber: Semih Baykal

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Spor ile Hayata Gülümse' projesi kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, vatan uğruna canlarını feda eden şehit, Gazi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocukları Spor Toto Süper lig’in 21. Haftasında Pazar günü oynanacak olan Başakşehir- Fenerbahçe maçına götürecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Şahin Ertem; “Yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimseyle ben cennette işte böyle (iki parmağıyla göstererek) yan yanayız” Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak yetimleri mutlu etme adına bir adım da biz attık. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Spor ile Hayata Gülümse' projesi kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden şehit, Gazi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklarımızla birlikte "Başakşehir - Fenerbahçe” futbol maçına gidiyoruz” dedi.