Haber: Esra ÖZTÜRK

Hakkari’nin Şemdinli ve Diyarbakır’ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimiz anısına; 3, 4 ve 5 Kasım 2017 tarihlerinde oynanacak futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunuldu.Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig’de oynanan tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.. Ayrıca bazı kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıktılar.

Boluspor’dan taziye mesajı

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden bir taziye mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, “Hakkari Şemdinli’de bugün meydana gelen hain saldırıda çok sayıda asker ve güvenlik görevlisinin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Teröre karşı milletçe dik duruşumuzun azim ve kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurgularken; şehitlerimize Allah’tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.