Özel Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen üzücü saldırı sonrasında hayatını kaybedenleri Bolu basını da unutmadı. Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi spor basını çalışanları müsabaka öncesi Vodafone Arena Stadyumu önünde bulunan saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. Şehit polisler ve vatandaşlar için dua eden Bolu basını, maçta görevli polis memurlarını da yanlarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bolulu gazeteciler özel alana Bolu’nun simgesi olarak Boluspor atkısı bırakmayı da ihmal etmedi. Bolu basını maçı izlemeye gelen taraftarlardan yoğun ilgi gördü.