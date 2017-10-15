Haber: Semih BAYKAL

Kırmızı ve beyaz takımlardan oluşan 2 ekibin mücadelesi saat 14.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın santrasını Vali Yardımcısı Mustafa ÖZSOY, Milletvekili Tanju ÖZCAN, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdulkadir KAVUNCU birlikte yaptı. 15’şer dakikalık 2 devre halinde oynanan maçta seyir zevki yüksek mücadeleler ortaya çıktı. Beyaz takım kıran kırana geçen maçtan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Maça çıkan takımların oyuncularının formalarının arkasında ülkemizde ve Bolu ilinde şehit olanların isimleri ve memleketlerinin plaka numaraları yer aldı. Aynı zamanda takımlar maç öncesinde santra yuvarlağında ay-yıldız motifi oluşturdular.