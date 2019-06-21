Sem-Mak Çağsu Dostça

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır’da oynanan günün son maçı öncesinde Çağsu Hastanesi 2 maçta 6, Sem-Mak ise 3 puana sahipti. Maçta ilk gol 5.dakikada Sem-Mak’tan geldi: 0-1. Bu gole Çağsu Hastanesi 5 dakika sonra cevap vererek 1-1 eşitliği yakaladı. 25.dakikada geriden gelen Çağsu Hastanesi 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak bu gole Sem-Mak takımı ilk yarının son anlarında karşılık verince soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi. Dişe diş bir mücadelenin yaşandığı 2.yarıda 2 takım da gol bulamadı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlanınca Çağsu Hastanesi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sem-Mak ise puanını 4 yaparak gruptan çıkma yolunda önemli 1 puanın sahibi oldu.

Sem-Mak: Durmuş, Özhan, Ertuğrul, Elvan, Özcan, Mustafa, Yakup, Ercan, Savaş, Ersin, Yılmaz, Bedrettin, Eyüp, Abdullah, Nihat, Murat

Çağsu Hastanesi: Erdoğan, Varol, Hasan, Mehmet, Bilal, Kudret, Yavuz, Şerif Ali, Bayram, Seyfullah, Nedim, Özgür, Mustafa, Özkan, Muharrem

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 11:01