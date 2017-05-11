Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubunda işler karıştı. Grupta son haftaya girilirken, Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin takımı dışında hiçbir takım henüz çeyrek finali garantileyemedi. Grubun zayıf halkaları olarak adlandırılan iki takım Sem-Mak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımları 6.haftada karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Sem-Mak aradığı golü Ercan ile buldu ve skoru 1-0’a getirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Sem-Mak 14.dakikada Ali’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı Mustafa Demirkesen’in kaydettiği golle farkı 1’e indirdi. Bu golden yalnızca bir dakika sonra etkili bir atak geliştiren Sem-Mak Aydın Akdeniz ile bir kez daha farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Suat’ın golüyle bir kez daha ümitlendi. Devre 3-2 Sem-Mak’ın üstünlüğü ile sonuçlanırken, karşılaşmada son sözü Sem-Mak söyledi ve karşılaşma Sem-Mak’ın 4-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.