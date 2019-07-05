SEM-MAK Grup 4.sü

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın 4.dakikasında Sem-Mak 1-0 önde tamamladı. Bu golleri 7, 11, 15.dakikalardaki goller izledi: 4-0. 4.golün 1 dakika sonrasında Yurt İletişim golü buldu: 4-1. 21.dakikada 5.golü bulan Sem-Mak soyunma odasına 5-1 üstünlükle gitti. 2.yarıda Sem-Mak takımı vitesi daha da yükseltti. 2.yarının hemen başında 6.gol de geldi: 6-1. Bu dakikadan sonra dağılan rakibi karşısında üst üste 8 gol daha bulan Sem-Mak maçtan 14-1 galip ayrıldı ve A Grubunu 4.sırada tamamladı. Sem-Mak bu sonuçla çeyrek finalde B Grubu 1.si olan Akkent Toar Yapı ile eşleşti. Turnuvanın en centilmen takımı olarak gösterilen Yurt İletişim ise grupları puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Sem-Mak: Durmuş, Özhan, Ertuğrul, Elvan, Özcan, Mustafa, Yakup, Ercan, Savaş, Ersin, Yılmaz, Bedrettin, Abdullah, Nihat, Murat

Yurt İletişim: Saip, Selahattin, Salih, Bahattin, Sami, Fırat, Hüseyin, Ayhan, Adnan, Ercan, Taner, Orhan, Muhammet, Yücel