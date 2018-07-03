Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu dördüncü hafta maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maçla sona erdi. 5’inci hafta maçları öncesi grupta puanı bulunmayan Saha Komiserleri Derneği ile Sem-Mak karşı karşıya geldi. Grupta son iki haftaya girilirken hiçbir iddiası bulunmayan iki takımın mücadelesinde, karşılaşmaya iyi başlayan taraf Sem-Mak oldu. Toplam 3 golün olduğu karşılaşmanın ilk yarısını Sem-Mak 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda ise adeta gol yağmuru yaşandı. İki takımda gol yollarında daha etkili olmaya başlarken sahadan 7-4 galip ayrılan taraf Sem-Mak oldu. Bu sonucun ardından ilk üç puanını alan Sem-Mak bir sıra yükselerek 6.sıraya yerleşti. Saha Komiserleri Derneği ise 5’inci hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.