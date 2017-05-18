Haber: Esra Öztürk

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları sona erdi. Dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan A grubu maçları sonrasında çeyrek finalistler belli olurken, son haftada iddiasını sürdüren iki takım Sem-Mak ve BESK Elvan İnşaat karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili ve golle başlayan BESK Elvan İnşaat oldu. Karşılaşmanın henüz 5.dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya harika bir kafa vuruşu yapan İsmail Özdemir Sem-Mak ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra rakip kalede etkili olmaya başlayan Sem-Mak aradığı golü 23.dakikada buldu ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Sem-Mak İlhan ve Ali’nin golleri ile sahadan 3-1 galip ayrılırken, bu sonuç iki takımada yaramadı. Grupta 9 puana sahip iki takımda aynı puana sahip Çelikpençe ve Jotun Hisarspor’un averajla gerisinde kalarak turnuvaya veda etti.