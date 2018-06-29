HABER:Gönül Olutürk

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda A grubu 4’üncü hafta maçları sona erdi. İlk üç haftada sadece lider AkkentToar Yapı’ya kaybeden ve 6 puanla 4’üncü sırada yer alan JotunHisarspor Sem-Mak ile karşı karşıya geldi. JotunHisarspor tam kadro sahada yer alırken Sem-Mak karşılaşmaya çıkmadı ve JotunHisarspor hükmen galip sayılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 9 yapan JotunHisarspor 4’üncü sıradaki yerini korurken, Sem-Mak ise dördüncü hafta sonunda 7.sırada yer aldı.