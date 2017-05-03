Haber: Aysun Beykoz

12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan 5.hafta maçları ile devam etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın 5.haftasında haftaya son sırada giren Sem-Mak bu maç öncesi grupta 4 puanı bulunan Bolu Beton ile karşı karşıya geldi.

Alt sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında mücadeleye etkili başlayan Bolu Beton oldu. İki takımda gol yollarında etkisiz bir performans sergilerken, karşılaşmanın 25.dakikasında sahneye çıkan Rıza kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreyi Bolu Beton 1-0 önde kapattı.

Puan hasretine son vermek isteyen ve 1-0 geride olmasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan Sem-Mak ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptı ve devrenin 4’üncü dakikasında Savaş’ın golü ile skoru eşitledi. Bu golden iki dakika sonra takımın en golcü ismi Durmuş sahneye çıktı. Savunmadan atılan uzun topta Bolu Beton kalecisinin büyük hatasını affetmeyen Durmuş kafasıyla altın dokunuşu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Son dakikalarında çekişmenin arttığı mücadelede Durmuş rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve son dakikaları bir kişi eksik oynayan Sem-Mak sahadan 2-1 galip ayrılarak turnuvadaki ilk puanını aldı. Bolu Beton ise 4 puanla 6’ıncı sırada kaldı.