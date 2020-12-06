Sema Şen "Neden İlk Üç Olmasın"

Haber: Ceylan Beykoz

2003 doğumlu genç oyuncumuz yaptığı açıklamada "Son oynadığımız Bursa maçında, ilk yarıya iyi başladık karşı takımdan bir oyuncu kırmızı kart alınca oyunda daha da üstün göründük ama gerek hakemler gerek de kendi hatalarımızdan dolayı maça ortak ettik, fakat yine de galip gelmeyi bildik" dedi. Takım olarak ilk baştaki hedefimiz lig de kalmaktı diye Sema Şen "Şu an ki durumda neden ilk üç olmasın. Bizim bu başarıyı yakalamamızda her ne kadar bize çok büyük bi görev düşse de, Bolu halkımızdan daha fazla destek gördüğümüzde bunu başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 23:08