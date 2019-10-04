Semir Güner 3.Ligde

Haber: Birol Ertunç

Bolu TFFHGD’den yapılan açıklamaya göre; 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan TFF 3.Ligi karşılaşması Manisaspor- Ci Grup Bucaspor müsabakasında Bölgesel Hakemimiz Semih Güner görev alacaktır. Semih Güner geçen hafta Spor Toto BAL Ligi’nde Yeşilköy-Maltepespor maçında da görev yapmıştı.

4 İsim İl Hakemi Oldu

TFFHGD’den yapılan açıklamaya göre 4 hakem il hakemliğine yükseldi. Yapılan açıklama şöyle: “Aday Hakemlikten İl Hakemliğine terfi eden Selim Göksu, Kemal Can Özbudak, Burak Köse ve Mehmet Fatih Güney hocalarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.”