Sen oyna Necip, Sen oyna Hakkı, Sen Oyna Osman!

Boluspor aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekleyerek ligin dibine demir atmış görülüyor. Devre arasında oyuncu transferleri ve yaklaşık 15 günlük kamp sonrası takımı gördüğümde beni de maalesef üzüntüye soktu.

Osmanlı maçı bizim açımızdan 12 puanlık karşılaşmaydı. Oynanan oyun, alınan futbolcuların transfer döneminde takıma çok şey katmayacağı ortadaydı. Şaşkın ördek misali suya dalan yönetim, günü kurtarayım derken, hatalarına yenilerini eklediler. Osmanlı’yı koparırız derken, kendimiz kopma noktasına geldik.

Karşılaşmaya 4 yeni transfer ile başladık. 3 transfer ise yedek ve kampı yaşayan kaleci Mosquera’nın lisansı yetişmiyor. Arkadaş siz milletle kafa mı yapıyorsunuz? Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz? Kamptan gelen takımın oyuncuları bu şekilde mi oynar? Osman Efendi, takım çalışmadı mı? Kampta ne yaptınız, bir açıklamanız vardır sanırım! Uyum sorunu diyorsunuz ya, geç onları arkadaş. Yıllardır nefes almadan takım çalıştırıyor, bu ligi kendinden daha iyi tanıyorsun. Bize başka masallarla gelmeni istiyorum artık. 14 haftadır takımın başındasın ve 11 puanla bizi kendine uyumlu hale getirdin. Hani masallarına yeni hikayeler eklersen yememiz kolay olur.

Transfer yapamayız borç çoğalır diyenlerin aksine, Necip kardeş 8 transferle kendini kurtarmayı düşündü. Haliyle kötü niyetten iyi murada erilmiyor. Çok iyi biliyorum ki, şimdi yüzü olup gidebildiği yerlere yine birçok dedikodu ile gidecek. Benimle ilgili söyleyeceği bir şey yok. Necip’i iyi tanırım… Arkasında duran, belediyeden her türlü desteği sağlayan Alaaddin Yılmaz için eskiden ve şimdi söylediklerini herkes biliyor! Başkan Tanju Özcan içinde, takımı almayacaktım, bana verdiler ve mecbur kaldım diye konuştuğunu biliyoruz. Bay Necip, sana takımı kim verdi, seni kim zorladı ve neden aldın? Bırak dedikoduyu iş yap, yarınlar iyi görülmüyor. Bak küme düşen sen ve Hakkı. Bunun vebalini yaşadığınız sürece bu millet size ödetir. Giderken olsun, dedikoduyu bırak, insanları birbirine düşürme, yalan, dolan, kulislerle bir yere varamazsın. Sokağa çıkacak yüzün kalmadı, yarın selam verecek adam bulamazsın. Benden sana ağabey tavsiyesi olsun, alma kapasiten varsa tabi.

Transferleri Osman Efendi ve Hakkı yapmış! Osman Efendi açıklamasında teşekkürlerini iletirken, kendisinin isteklerinin karşılandığını söyledi. Daha evvel de yazdım, Osman efendi bu ligi iyi bilir ki, son gün ve arada alınan futbolcular ya sorunlu yada oynamayanlardır. Yeni alınanların takımın oyun kurgusunda olmaları tamamen şans veya kumardır! Ya tutarsa dersin sahaya sürersin. Tutarsa ben yaptım, tutmazsa zaman istersin. Böyle giderse 2 hafta sonra çekip gidersin ama olan Bolululara, Boluspor’a olur. Muhtemelen takımın da hazır haldedir, haliyle Boluspor senin için bir yolcu durağı olmuş olur.

Hakkı’nın futbol ve antrenörlük geçmişi olduğunu biliyoruz. Helal-haram dengesinin de sonuçları hakkında dini olarak bilgisi vardır. Bay Necip’ten bilgi alamadım ama senden Allah rızası için istiyorum, Boluspor’un borcu ne kadar? Bu transferleri Osman Efendi ile kaça yaptınız? Alınan oyuncuları kim izledi, raporları açıklayacak mısınız? Boluspor’un yarınlarında sizlerin hanenize kara olarak geçecek olan yaptıklarınız sonrası, vicdanınız rahat olacak mı? Hakkı kardeş, Boluspor hakkında bilgi almak için dilenci gibi olduk. Necip ve sen çok iyi bilmelisiniz ki, Boluspor sizin ailenizden kalma malınız, oyuncağınız değildir. Kendi işlerinizde işe yaramayan adam çalıştırmayacağınız, paranızı sokağa atmayacağınız ortadayken, bu milletin parasıyla hesapsız davranmanız doğru mu? Borcu açıklayın, sonra sonrasına bir düzenleme yapılır elbet. Gitmeniz gerekiyorsa da, gidersiniz zaten. Giderken Boluspor’u futbolcu mezarlığına çevirdiğinizi dışardan daha net göreceksiniz. Bir de Mutlu olayı var ki, yazıklar olsun sana ve saz arkadaşlarına. Arkadaş siz memleketin çocuklarına düşman mısınız, neyin kafasını yaşıyorsunuz. Siz Boluspor’un alt yapısından gelip, futboldan ekmek yemediniz mi? Ayıp, ayıp yarın sizin çocuklarınıza aynısı yapılsa kabul edecek misiniz?

Osmanlı maçına gelecek olursam, ilk yarıda bir, ikinci yarıda 3 şutla 90 dakikayı bitirdik. İlk yarının az sorunlu defansında en başarılı oyuncusu İsmail kenarda, iki yabancıyla oynuyorsun. Moise ağır, Seth libero oynatılıyor ama İsmail kenarda. Arkaya düşen topta gölü yiyoruz, suçu kaleciye atıyoruz. Haliloviç çabuk ama agresif, her an takımı yalnız bırakabilir. Arif’in karnesi iyi ama kampta yatmış görünüyor. Kubilay oyuna sonradan giriyor, varlığıyla yokluğu belli değil. Delarge boş kaleye topu ayağının altından kaçırıyor. Aldığınız adamlar bunlar! Takımın en iyisi ve kazanma isteği olan tek oyuncumuz Hayrullah. Hakan ağır çekimde oynadığı gibi, maç sonrası yaptıkları hiç hoş değildi.

Hakan’a tavsiyem, tribünler istedikleri gibi tezahürat yaparlar. 3 kez gel git yaşadığı Boluspor, kendisinin kazanç kapısı, taraftarın sahibi olduğu her şeyidir. Öyle taraftara gider yapamazsın arkadaş, sen kimsin, kendini ne sanıyorsun. Elbette kimse kimsenin ailesine ve özellerine de laf söyleme hakkına sahip değildir. Ne olursa olsun profesyonel futbolcu, kulaklarını kapatıp işini yapmalıdır. Saha sizin ekmek kapınız, taraftar ise ekmeğinden, evinden ayırdığı özel varlıklarını size verir. Taraftar her zaman haklıdır ve senin böylesi bir hareket yapmaya hakkın yoktur.

Boluspor’un acil olarak moral motivasyona ihtiyacı vardır. Motivasyonu olmazsa sonuçları kimse kaldıramaz. Sonrasında hep beraber biz çalarız Necip, Hakkı ve Osman oynarlar…

Not; genç yaşta kaybettiğimiz ve taraftarımızın 90 dakika süresince unutmadığı Eray kardeşimize rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve ateşin yaktığı tribünler maçtan çok Eray’ın yokluğuyla tezahürat yaparak içlerinde ateşi söndürmeye çalıştılar. Nurlar içinde uyusun kardeşlerim, başımız sağ olsun.