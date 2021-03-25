Şener Özbayraklı’ya Giresunspor talip oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı’nın takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşme uzatılmayacak olan tecrübeli futbolcu için Spor Toto 1. Lig ekibi devreye girdi. Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Giresunspor, Süper Lig’e çıkması durumunda Şener Özbayraklı’yı kadrosuna katacak.

Sadece 5 maçta forma giydi

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Şener Özbayraklı bu sezonun geride kalan kısmında sadece 5 maçta görev yaptı. Bu maçların 3 tanesine ilk 11’de başlayan 31 yaşındaki futbolcu gol veya asist katkısı sağlayamadı.