Şengül "Önemli başarılar elde ediyoruz"

Haber: Aysun Beykoz

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de eksik oyuncularının yerine mücadele edenlerin de arkadaşlarını aratmadığını söyledi.

"Takım olduk." diyen Şengül, şunları kaydetti:

"Önemli başarılar elde ediyoruz. Takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle devam edersek hedeflediğimiz noktaya varacağımıza inancımız tam. Bundan sonraki süreçte de içeride ve dışarıda kazanarak devam etmeye çalışacağız. Bu mücadele ve istekle oynadığımız zaman kazanmamamız için hiçbir sebep yok. İyi takımız, her geçen hafta da üzerine koyarak devam ediyoruz. İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Bursaspor maçını lehimize çevirip kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.