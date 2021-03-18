"Şenol Güneş'in sözleri beni çok gururlandırdı"

Haber: N. Halid Altundal

22 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş'in İzmir'e yaptığı bir ziyarette, "Oğulcan takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içerisinde. Türk futboluna ve milli takıma uzun süre hizmet edecektir." sözlerinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Şenol Güneş'in kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Oğulcan, ''A Milli Takımı'mızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hakkımdaki sözleri beni çok gururlandırdı. A Milli Takım forması giymek her genç futbolcunun hayalidir. Çocukken mahallede milli takım formasını giyerdim, Tugay Kerimoğlu'nun, İlhan Mansız'ın gol sevincini yapardım. İnşallah hayallerim doğrultusunda yakın bir zamanda A Milli Takım'da forma giymek isterim. Ümit Milli Takım'da da oynadım, Tolunay hoca bana şans verdi, bana güvendi. Ona da çok teşekkür ederim, bana güvendiği ve Ümit Milli Takım kadrosuna layık gördüğü için." değerlendirmesinde bulundu.

- "Altınordu formasıyla 100 maça çıkacak olmak beni çok onurlandırıyor"

Altınordu'da oluşan aile ortamının bu sene kendilerini başarıya taşıyacağına inandığının altını çizen Oğulcan Ülgün, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Play-off oynamak ya da ilk ikiden çıkmak. Bunun için çabalıyoruz. Burada bir aile ortamı oluştu, bu sene gerçekten bir takım olduk. Bunun da başarıyı getireceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

İzmir ekibinin mevcut kadrosunda Altınordu formasını en çok giyen oyuncu olan Oğulcan, 100. maç heyecanını da yaşamaya başladığını söyledi. İzmir ekibi ile TFF 1. Lig'de 92 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan Oğulcan’ın, 100. maçına 6 maç kaldı.

"Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya nasipse gideceğime inanıyorum"

Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Oğulcan, "Tabii ki kulübümün menfaatleri doğrultusunda Süper Lig'e veya Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya nasipse gideceğime inanıyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Kendime yakın bulduğum ligler var, bu liglerde oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, Avrupa'da forma giymek istediği lig hakkında ise, "İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum. Tam futbol karakterime uygun bir lig. Sert bir lig, ben de sertliği çok seven bir futbolcuyum. İtalya Ligi'ni kendime çok yakın buluyorum. İspanya Ligi'ni de takip ediyorum, İspanya Ligi'nde de oynamak isterim. Orası da futboluma yatkın." yorumunu yaptı.