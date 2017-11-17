Haber: Esra Öztürk

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli gibi iller başta olmak üzere Türkiye genelinde 1,6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen’e destek oluyor. Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10’uncu sırada bulunan Mustafa Özmen otoritelerce gelecek vaat eden önemli sporcular arasında gösteriliyor. Sepaş Enerji tarafından düzenlenen basın toplantısına Sepaş Enerji Genel Müdürü OndrejSafar, Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, Kurumsal İletişim Sorumlusu Batuhan Basalak katılım gösterdi. Sepaş Enerji tarafından düzenlenen basın toplantısında söz alan Sepaş Enerji Genel Müdürü OndrejSafar: “Sepaş Enerji olarak, sağladığımız avantajlar ve yeniliklerimizin yanı sıra sosyal etkinliklerle de tüketicilerimizin hayatına dokunmaya çok önem veriyoruz. Bu yıl itibariyle de Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen’in sponsorluğunuSepaş Enerji olarak biz üstlendik. Genelde sporlar başarı görüldüğü takdirde ilgi görür. Ancak benim annem ve babamda gençken kano sporu ile uğraşıyordu” ifadelerini kullandı.

SPORTİF FAALİYETLERİ DESTEKLİYORUZ

Aynı zamanda şirket olarak bölgemizdeki bu tür sportif faaliyetleri destekliyoruz diyerek sözlerine devam eden Safar, “Özellikle gençler ve çocuklar ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Mustafa Özmen, bölgemizi ve Türkiye’yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil ediyor. Mustafa Özmen’in katıldığı yarışlarda çeşitli kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunuyor. Sepaş Enerji olarak genç sporcunun yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

BU SPORA ODAKLANMANIZ GEREKİYOR

Toplantıya katılan Mustafa Özmen, “Yaklaşık 6 yıldır bu sporu yapıyorum. Gerçekten emek isteyen bir spordur. Sürekli faal olmanız gerekiyor. Bu yüzden hayatınızın çoğu kısmından taviz verip bu spora odaklanmanız gerekiyor. Hedefim, Avrupa ve sonrasında dünya şampiyonu olmak. Sepaş Enerji’ye desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Duyduğum andaçok mutlu oldum. Hatta inanamadım. Sonrasında motivasyonum daha da arttı. Dilerim ki aldığım bu destekle ülkem için daha iyi dereceler elde ederim” şeklinde konuştu..

MUSTAFA ÖZMEN KİMDİR?

1997 Adapazarı doğumlu Mustafa Özmen, 2013 yılında kano sporuna başladı, 2014 yılında Milli Takıma seçildi. Türkiye’yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil etmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve kendi adına katıldığı yarışlarda çeşitli kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunmakta olup Türkiye’de gerçekleşen birçok yarıştan madalya ve dereceyle dönmektedir. Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10’uncu sırada bulunan Mustafa Özmen, gelecek vadeden bir sporcu olarak gösteriliyor.