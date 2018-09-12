Serdivanspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını sürdürdüğü bir haftalık Topuk Yaylası kampını yaptığı son hazırlık maçı ile tamamladı. Sarı Siyahlılar 8 Gün boyunca çalışmalarını sürdürdüğü kampın son gününde Ankara ekiplerinden Pursaklarspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi kulüp başkanı Halim Burucu kampı ziyaret ederek futbolculara başarılar diledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Serdivanspor, 8'inci Dakika Hüseyin'in sağ kanattan başlattığı atakta topla buluşan Ali Burak Atmaca topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra beraberlik arayışlarını sıklaştıran Pursaklarspor 17'inci dakikada kornerden bulduğu golle skora denge getirdi.

Ankara temsilcisi karşısında baskısını artıran Sarı Siyahlılar 33'üncü dakikada Caner'in attığı golle yeniden 2-1 öne geçmeyi başardı. Bu golden kısa bir süre sonra Caner kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-1'e taşıdı.

Müsabakanın ilk yarısı 3-1 sona ererken ikinci devrede oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Serdivanspor, 90'ıncı dakikasında kalesinde gördüğü gole rağmen sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Sarı Siyahlılar bu karşılaşmanın ardından Bolu kampını tamamlayarak Sakarya'ya döndü.

Serdivanspor Antrenörü Berk Yusuf Yıldız, Pursaklarspor maçı sonrası yaptığı değerlendirmede futbolcularının gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirterek; " İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bize bu imkanları sağlayan başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Hazırlık maçları skor olarak pek önemli değil ama takımın saha içinde gösterdiği mücadele ve performans bizi mutlu etti. Lige kadar daha hazır hale gelip sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz" dedi