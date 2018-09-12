banner133

banner128

banner120
12 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Serdivanspor’un Bolu kampı sona erdi

    Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serdivanspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu'da yaptığı çalışmaları tamamladı. Sarı Siyahlılar kamptaki son hazırlık maçını 3-2 kazandı.

    11 Eylül 2018 Salı 13:58
    Bu haber 130 kez okundu
    Serdivanspor’un Bolu kampı sona erdi
    HABER:Esra Öztürk

    Serdivanspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını sürdürdüğü bir haftalık Topuk Yaylası kampını yaptığı son hazırlık maçı ile tamamladı. Sarı Siyahlılar 8 Gün boyunca çalışmalarını sürdürdüğü kampın son gününde Ankara ekiplerinden Pursaklarspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi kulüp başkanı Halim Burucu kampı ziyaret ederek futbolculara başarılar diledi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Serdivanspor, 8'inci Dakika Hüseyin'in sağ kanattan başlattığı atakta topla buluşan Ali Burak Atmaca topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra beraberlik arayışlarını sıklaştıran Pursaklarspor 17'inci dakikada kornerden bulduğu golle skora denge getirdi.

    Ankara temsilcisi karşısında baskısını artıran Sarı Siyahlılar 33'üncü dakikada Caner'in attığı golle yeniden 2-1 öne geçmeyi başardı. Bu golden kısa bir süre sonra Caner kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-1'e taşıdı.

    Müsabakanın ilk yarısı 3-1 sona ererken ikinci devrede oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Serdivanspor, 90'ıncı dakikasında kalesinde gördüğü gole rağmen sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Sarı Siyahlılar bu karşılaşmanın ardından Bolu kampını tamamlayarak Sakarya'ya döndü.

    Serdivanspor Antrenörü Berk Yusuf Yıldız, Pursaklarspor maçı sonrası yaptığı değerlendirmede futbolcularının gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirterek; " İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bize bu imkanları sağlayan başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Hazırlık maçları skor olarak pek önemli değil ama takımın saha içinde gösterdiği mücadele ve performans bizi mutlu etti. Lige kadar daha hazır hale gelip sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz" dedi

    Anahtar Kelimeler: Bölgesel, Amatör, Lig, Ekiplerinden, Serdivanspor

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -1-
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLARA NE OLDU ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ DEVLETİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZDEN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BEN MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kin Ve Öfkemizi de Kurban Edebildik mi?
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BU YAZ DİDİM’DE YEDİ GÜN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124