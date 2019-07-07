Sergen Yalçın'dan UEFA açıklaması

Haber: C.Kutay Aykan

Sergen Yalçın, ''2-3 gündür antrenman yapıyoruz ve kampın başındayız. Yavaş yavaş oyuncularımızı futbol oynamaya alıştırıyoruz. İkinci kamp bizim için maçlara hazırlık dönemi olacak. Oyuncularımız hazır gelmiş ve fit durumdalar. İyi durumda herkes. UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak. Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum. 3 tane tur oynayacağız, kolay değil. Yavaş yavaş ilk maça belki hazır olmayacağız ama ilk turu atlatırsak ondan sonraki turlarda daha iyi olacağız" dedi.

''BOLU'DA 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ''

Bolu'da yaptıkları kamp boyunca 2 hazırlık maçı yapacaklarını dile getiren Sergen Yalçın, ''11'inde kamp etabımız bitecek. 18'inde Sivasspor ile oynayıp 25'inde UEFA'da oynayacağız'' ifadelerini kullandı.