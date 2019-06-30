Sergen’den Bolu Vurgusu

Haber: Birol Ertunç

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlıların antrenmanını ziyaret eden taraflarlar, Sergen Yalçın'a çiçek ve Malatya kayısısı hediye ederek başarılar diledi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın, kentte 4-5 günlük hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Bolu'da takımın toplanarak kampa gireceğini hatırlatan Sergen Yalçın, "Bolu'da UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına kadar iki kampımız olacak. O süreç bizim için çok önemli. İlk kampa Mina ve Fabien haricinde bütün oyuncularımız katılacak. Orası bizim için daha değerli, ciddi bir süreç gerektirecek ama oynayacağımız maça da çok fazla süre yok. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Yüzde yüz hazır olma ihtimalimiz biraz zor görünüyor. Önümüzde çok fazla bir zaman yok ama en azından yüzde 60-70 hazır olursak iyi olacak. Bizim için UEFA'da ön eleme oynamak ciddi bir tecrübe olacak. Orada camia olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım katılacak oyuncularla beraber iyi bir kadro kurarız." diye konuştu. Sergen Yalçın, üzerinde çalıştıkları oyuncuların da olduğuna dikkati çekerek, "Bolu kampına kadar olan süreç içerisinde kadromuza en az 4-5 oyuncu katmak istiyoruz. Yönetim ve başkanımız, oyuncuları takıma kazandırmak için ciddi bir şekilde çalışıyor. Şu an isim telaffuz etmek doğru olmaz. Hangisi olur, hangisi olmaz şu an çok net değil." değerlendirmesinde bulundu.