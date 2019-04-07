Seri atışlarda kazanan Hacettepe

Haber: Esra Öztürk

Türkiye U 17 Şampiyonası 1. Kademe turunda Hacettepe Spor ile Karadeniz Ereğli Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Mücadele Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Hacettepe Spor takımı 2 – 1 önde tamamladı. Karadeniz Ereğli temsilcisi mücadelenin son dakikalarında bulduğu golle mücadelede 2 – 2 eşitliği yakaladı. Hacettepe Spor’un gollerini iki penaltıdan Efe Geçili, ve Mustafacan Bozyel kaydederken, Karadeniz Ereğli Belediyespor’un gollerini ise Berkay Vektaş ve penaltıdan Okan Aksoy, kaydetti. Karadeniz Ereğli Belediyespor takımının golü ile berabere biten karşılaşma seri penaltı atışlarına taşındı. Hacettepe Spor, seri penaltı atışlarını 5 – 4 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Stad: Karaçayır Sentetik

Hakemler: Hakan Erkan, Batuhan Topçu, Özkan Elikkaya

Hacettepe Spor: Ahmet Furkan Coşkun, Aram Kalmaz, Eren Şimşek, Mert Uzun, Faruk Kayar, Mustafacan Bozyel, Nasip Buğra Vanlı, Özüm Ulaş Kerse, Efe Geçili, Ali Bedir, Onur Bahar

Karadeniz Ereğli Belediyespor: Eren kurt, Emir Özdemir, Okan Aksoy, Erman Çetinkaya, Uğur Özcan, Emircan Arslan, R.T Ensar Danışmaz, Arda Arslan, Berkay Bektaş, B. Yasin Koç, Abidin Uslu

Goller: 10. Dakika Efe Geçili (pen.) 14. Dakika Mustafacan Bozyel (Pen) (Hacettepe Spor), 8. Dakika Berkay Vektaş, Okan Aksoy, 74. Dakika Okan Aksoy (pen.) (Karadeniz Ereğli Belediyespor)