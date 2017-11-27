Haber: Semih Baykal

Boluspor teknik direktör koltuğuna Sait Karafırtınalar’ın oturmasıyla birlikte eski gücüne geri döndü. Kırmızı Beyazlılar Sait Karafırtınalar ile ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan galip ayrılarak, play off potasına girme şansını yakaladı. Lig’de son haftalardaki başarılı performansını kupada da göstermek isteyen Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa - Boluspor karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü saat 14:30'da Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa Stadyumu'nda oynanacak.