Seriye Bağlama Zamanı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Perşembe günü Balıkesirspor ile başlayacak 5 maçlık seride Boluspor, 2 Mart Pazartesi günü Giresun’da Giresunspor ile karşılaşacak. 7 Mart Cumartesi günü Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Boluspor, 10 Mart Salı günü Adanaspor’u konuk edecek. Boluspor’un 17 günlük yoğun maç programı 14 Mart Cumartesi günü evindeki deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasıyla sona erecek. 21 puanlı 15.Osmanlıspor, 18 puanlı Adanaspor ve 16 puana sahip Eskişehirspor ile ligde kalabilmek için mücadele veren Boluspor’un 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması hedefe ulaşma konusunda büyük avantaj sağlayacak. Rakiplerin zirveye oynayan takımlarla olan maçları göz önünde bulundurulduğunda Teknik Direktör Osman Özköylü ve kırmızı-beyazlı futbolcuların önlerindeki bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip Boluspor’u ligde bırakmaları bekleniyor.

17 günde 5 maç

24. HAFTA

27 Şubat Perşembe: 16.30 Boluspor-Balıkesirspor

25. HAFTA

2 Mart Pazartesi: 19.00 Giresunspor-Boluspor

26. HAFTA

7 Mart Cumartesi: 14.00 Keçiörengücü-Boluspor

27.HAFTA

10 Mart Salı: 14.00 Boluspor-Adanaspor

28. HAFTA

14 Mart Cumartesi: 19.00 Bursaspor-Boluspor