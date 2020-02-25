Seriye Bağlama Zamanı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Perşembe günü Balıkesirspor ile başlayacak 5 maçlık seride Boluspor, 2 Mart Pazartesi günü Giresun’da Giresunspor ile karşılaşacak. 7 Mart Cumartesi günü Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Boluspor, 10 Mart Salı günü Adanaspor’u konuk edecek. Boluspor’un 17 günlük yoğun maç programı 14 Mart Cumartesi günü evindeki deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasıyla sona erecek. 21 puanlı 15.Osmanlıspor, 18 puanlı Adanaspor ve 16 puana sahip Eskişehirspor ile ligde kalabilmek için mücadele veren Boluspor’un 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması hedefe ulaşma konusunda büyük avantaj sağlayacak. Rakiplerin zirveye oynayan takımlarla olan maçları göz önünde bulundurulduğunda Teknik Direktör Osman Özköylü ve kırmızı-beyazlı futbolcuların önlerindeki bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip Boluspor’u ligde bırakmaları bekleniyor.
17 günde 5 maç
24. HAFTA
27 Şubat Perşembe: 16.30 Boluspor-Balıkesirspor
25. HAFTA
2 Mart Pazartesi: 19.00 Giresunspor-Boluspor
26. HAFTA
7 Mart Cumartesi: 14.00 Keçiörengücü-Boluspor
27.HAFTA
10 Mart Salı: 14.00 Boluspor-Adanaspor
28. HAFTA
14 Mart Cumartesi: 19.00 Bursaspor-Boluspor