“Seriye dönüştürmek istiyoruz”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yılport Samsunspor yardımcı antrenörü Gökhan Geylani, alınan galibiyeti seriye dönüştürmek istediklerini söyledi. Geylani, “Maçın başında oyuncularımızla ‘rakibimiz deplasmanda 5 maç oynayıp 11 puan kazanmıştı ve deplasmanda mağlup olmamıştı. Deplasmanda kazandığı maçların hepsini de 0-0 Akhisarspor maçı hariç 1-0’dan 1-1 Ümraniye ile Adanaspor, Menemenspor ve Boluspor maçlarını da geriye düştükten sonra 3 puana dönüştürmüştü’ diye konuşmuştuk. Hafta içi yine oyuncularımızla inşallah öne geçebilirsek bu anlamda reaksiyon göstermemiz gerektiğini, oyunu 90 dakika ful konsantre olmamızı konuşmuştuk” dedi.

MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Geylani, “Maça iyi başladık. Hücum ve savunma prensiplerini iyi uyguladık. Hücum enstrümanlarından merkez atak, kenar atak, kazandığımız topları iyi kullanma üzerine çalışmıştık. Bugün bir kenar atak ve duran toptan gol bulduk. İkinci yarı biraz oyunun kontrolünü rakibe bırakmamızın sebebi kontratakla gol bulmaktı. Bu enstrümanı da kullanmak istedik fakat bunda başarılı olamadık. Pozisyon bulduk ama gol atamadık. Neticesinde alınan 3 tane alınan arka arkaya 1 puanın üstüne alınan bu 3 puan gayet olumlu oldu. Bundan sonra bizim yapacağımız iş bunu galibiyet serisine dönüştürmek ve devrenin sonunu getirmek olacaktır” diye konuştu.

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