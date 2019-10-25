Sertbaş Vefat Etti

Haber: Aysun Beykoz

Daha önce 3 yıl ilimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevi yapan Mehmet Sertbaş hayatını kaybetti. Görev yaptığı süre içinde ilimizde birçok projeye başarıyla imza atan Sertbaş’ın vefatı sevenlerini üzdü. Bolu’dan ayrıldıktan sonra, Kocaeli’ne dönen ve kısa süre önce amansız hastalığa yakalanan ve tedavisi süren Sertbaş, bu gün Kocaeli Merkez camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonra defnedilecek. Olay Gündem gazetesi olarak Mehmet Sertbaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.