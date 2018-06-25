Haber: Esra Öztürk

Yeni seon için sağlam bir kadro kurarak, şampiyon olmak isteyen Giresunspor’da taransfer çalışmaları hız kazandı. Çotanaklar, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Quevfilly'de forma giyen William Sery'yi transfer etti. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Giresunspor için ne gerekiyorsa onu yapacağız, taraftarlarımız sabırlı olsun. Transfer için çalışıyoruz. Bir süredir takibimizde olan ve Fransa ikinci liginde oynayan William Sery ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.