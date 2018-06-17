Haber: Semih Baykal

2017-2018 sezonunun bitmesinin ardından takımdan ayrılan futbolcuların yerini bir an önce doldurmak isteyen Boluspor transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak Darıca Gençlerbirliği’nden kaleci Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer’i transfer eden Boluspor iç transferde de Mustafa Durak ile sözleşme yenilemişti. Kırmızı beyazlılar bu seferde geçtiğimiz sezon ismi gündeme gelen Galatasaraylı futbolcu Umut Gündoğan’ı gece operasyonu ile transfer etti. Boluspor, Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Umut Gündoğan Kimdir?

Umut Gündoğan, 6 Aralık 1990 tarihinde Belçika, Brüksel‘de 3 çocuklu Türk bir ailenin küçük oğlu olarak doğmuştur. 1997 yılında 2007 yılına kadar 10 sene Anderlecht takımının altyapısında oynadı. 2007 yılının Ocak ayında Hollanda‘nın ikinci lig ekiplerinden MVV Maastricht takımına transfer oldu ancak burada çok kısa kaldı. 2007 yılının Ağustos ayında Gençlerbirliği‘ne transfer oldu. 17 Ocak 2014 tarihinde Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı