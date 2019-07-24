Seth Boluspor’da

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Boluspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen Sincere Seth’i kadrosuna kattı. Teknik Direktör Giray Bulak düzenlediği basın toplantısında Seth’in transferinin tamamlandığını ve 21 yaşındaki Nijeryalı genç oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başladığını ifade etti. Daha önce Nijerya U23 takımında da forma giyen genç oyuncu 2017 yılında geldiği Malatyaspor’da 13’ü lig 9’u da Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 22 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda 3 asistlik bir performans gösterdi.