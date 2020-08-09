Seth Malatya’da Döndü

Haber: C.Kutay Aykan
İşte Malatyaspor’da güncel transfer listesi:
Kiralıktan dönenler: Sincere Seth (Defans - Boluspor)
Sözleşmesi sona erenler: Fabien Farnolle (Kaleci) -Arturo Mina (Stoper) - Erkan Kaş (Sol Bek) - Semih Beyaz (Sol Bek) - Robin Yalçın (Ön Libero) - Mitchell Donald (Orta Saha) - Issiar Dia (SAğ Kanat) - Eren Tozlu (Santrafor) Umut Bulut (Santrafor)
Sözleşmesi devam edenler: Emre Selen (30.06.2022) - Abdulsamed Damlu (30.06.2021) - Murat Aksit (30.06.2021) - Teenage Hadebe (30.06.2022) - Mustafa Akbas (30.06.2021) - Yigithan Güveli (30.06.2021) - Burak Kavlak (30.06.2021) - Sakib Aytac (30.06.2021) - Bülent Cevahir (30.06.2021) - Bugra Cagiran (30.06.2021) - Issam Chebake (30.06.2021) - Ebenezer Afriyie Acquah (30.06.2021) - Ahmed Ildiz (30.06.2021) - Murat Yıldırım (30.06.2021) - Youssouf Ndayishimiye (30.06.2023) - Moryké Fofana (30.06.2021) - Gökhan Töre (30.06.2021) - Kubilay Yilmaz (30.06.2021) - Yakup Alkan (30.06.2022)